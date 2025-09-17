Haberler

LÖSEV'in "İyilik Tırı" Mardin'e geldi

LÖSEV'in 'İyilik Tırı' Mardin'e geldi
Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Mardin'e geldi.

Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) lösemili hastalar ve ailelerine yardım dağıtan "İyilik Tırı" Mardin'e geldi.

"İyilik Tırı" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım ulaştıran tır, Mardinli ailelerle buluştu.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na gelen "İyilik Tırı"ndan lösemili çocuklar ve ailelerine yardım yapıldı.

Ekipler, ailelere yiyecek ve giyecek yardımı yaparken, çocuklara da kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Program kapsamında sosyal etkinlikler ve palyaço gösterileri düzenlendi.

LÖSEV Güneydoğu Bölge Sosyal Hizmet Koordinatör Yardımcısı Merve Çetinkaya, "İyilik Tırı"nın Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak her şehre yardım ulaştırdığını söyledi.

Çocuk ve yetişkin kanser hastalarına yardım edip, yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bize kayıtlı ailelere kırmızı et, kuru gıda, giyecek, yiyecek, kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı iletiyoruz. Ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tırımız Mardin'e geldi. Daha önce de farklı şehirlerdeydi, bundan sonra da farklı şehirlerde olacak. Tırımız, Anadolu'yu gezerek bize kayıtlı kanser hastalarına yardımlarını iletiyor. Anadolu'nun her yerine gidiyoruz."

Bölgedeki yardımlarına devam edecek "İyilik Tırı"nın son durağı Batman olacak.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
