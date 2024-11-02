LÖSEV Etkinliği: Kan Kanserini Yenen Çocuklar Eğlendi
LÖSEV Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte kan kanserini yenen çocuklar, eğlenceli aktivitelerle bir araya geldi. Çocuklar dans etti, şarkı söyledi ve oyun alanında keyifli vakit geçirdi.
LÖSEV Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kan kanserini yenen çocuklar gönüllerince eğlendi.
Alpaslan Parkı'ndaki programda, iyileşen çocuklar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından kurulan sahnede spor eğitmenlerince yapılan dans hareketlerine katıldı, şarkılara eşlik etti.
Lösemiyi yenen çocuklardan kimisi sahnede şiir okudu, kimisi ise bağlama çaldı.
Ailelerin de katıldığı etkinlikte çocuklar, parka kurulan oyun alanında gönüllerince eğlendi.