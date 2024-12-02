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LÖSEV, Dünya Gönüllüler Günü'nde Samsun'da Etkinlik Düzenledi

LÖSEV, Dünya Gönüllüler Günü'nde Samsun'da Etkinlik Düzenledi
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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Samsun'da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Katılımcılar, hastalar için empati ve destek sürecindeki önemine vurgu yaptı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Samsun'da etkinlik düzenledi.

Samsun LÖSEV'den yapılan açıklamada, kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğe 70 LÖSEV gönüllüsünün katıldığı bildirildi.

LÖSEV Halkla İlişkiler Personeli Nurşah Uzun, 26 yıldır LÖSEV olarak kanser hastaları için mücadele verdiklerini dile getirdi. LÖSEV'de her yaş ve kesimden gönüllülerin hastalar için mücadele verdiklerini söyleyen Uzun, LÖSEV'de gönüllülerin çocuklar ve toplumun faydası için çalıştıklarını dile getirdi.

Yedi yıldır LÖSEV'de gönüllü olan İlyas Gökhan Şahin, LÖSEV'de hem Samsun'dan hem de Türkiye çapında çok güzel dostluklar kurduğunu ve çok kişiye yardım etme şansı yakaladığını söyledi.

Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Bence günümüzde insanların en çok ihtiyacı olan şey empati. LÖSEV bu konuda çok büyük katkılar sağladı. Lösemi dediğimiz hastalık çok zorlu süreçlerde insanların mücadele etmesi gereken bir hastalık. İnsanlar ile birebir dertlerini dinleme şansım oldu ve empati duygumu geliştirmemi sağladı."

LÖSEV'de gönüllü olmak isteyenlerin "www.losev.org.tr" web adresinden ya da 0312 447 0660 numaralı telefondan kayıt olabilecekleri aktarıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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