Lösev'den Tedavisi Devam Eden Çocuklar İçin Bayram Şenliği

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemili çocuklar için bayram şenliği düzenledi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemili çocuklar için bayram şenliği düzenledi.

LÖSEV, Ankara Lösemili Çocuklar Koleji ve LÖSANTE'de tedavisi devam eden çocuklar başta olmak üzere, ofislerinin olduğu illerde, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün çeşitli etkinliklerle kutladı. 25 yıldır lösemili çocuklar başta olmak üzere tüm çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden LÖSEV'in düzenlediği etkinlikte çocuklar, dans gösterileri ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Kurulan etkinlik standında, çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla umut, sevgi, iyilik dolu dileklerinin yer aldığı bayram kartlarını hazırlamaları sağlandı. Resim atölyeleri, müzik dinletileri, kukla gösterileri gibi faaliyetlerle çocuklar, bir arada vakit geçirme imkanı buldu. Lösemili çocuklar ve onlara eşlik eden aileleri; oyunlar, yarışmalar, canlı müzik performansları ve animasyon gösterileri ile eğlenceli bir bayram yaşadı. Lösemili minikler, bayram hediyelerini Genel Koordinatör Hülya Ünver'in elinden aldı.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Biz, LÖSEV olarak çok büyük bir aileyiz. 25 yıldır maddi desteklerin yanında manevi olarak lösemi ve kanser ile mücadele eden hastalarımızın yanındayız. Bugün hep birlikte Ramazan Bayramı'nı kutlarken tek dileğimiz, tüm hastalarımız için sağlık" dedi.