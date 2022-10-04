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LÖSEV'den şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti için ilan: Sizi birlikte yaşatacağız

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LÖSEV'den şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti için ilan: Sizi birlikte yaşatacağız

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemili bir çocuğun eğitim masraflarının karışlanmasını vasiyet eden şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş (21) için gazeteye ilan verdi.

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemili bir çocuğun eğitim masraflarının karışlanmasını vasiyet eden şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş (21) için gazeteye ilan verdi. İlanda, şehit Ataş ile lösemili çocuğun fotoğrafına yer verilerek, "Sizi birlikte yaşatacağız" denildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 1 Ekim'de teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetini dile getirerek "Eğer ölürsem biliniz. Bir lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca bütün masraflarını karşılayın" dediği video ortaya çıkmıştı.

LÖSEV tarafından şehit Yusuf Ataş'ın vasiyetiyle ilgili gazeteye ilan verildi. İlanda, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimiz Yusuf Ataş'ın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur" denildi. İlanda ayrıca şehit Ataş ile lösemili bir çocuğun fotoğrafına yer verilerek, "Sizi birlikte yaşatacağız" yazıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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