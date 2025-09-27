Haberler

LÖSEV'den Lösemili Çocuklar için Eğlenceli Pizza Etkinliği

LÖSEV'den Lösemili Çocuklar için Eğlenceli Pizza Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemi tedavisinde aşama kaydeden çocuklar ve anneleri için özel bir pizza yapma etkinliği düzenledi. Katılımcılar, aşçılık akademisinde keyifli anlar geçirerek pizza yapmayı öğrendi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen etkinlikte lösemi tedavilerinde belirli aşamaya gelen çocuklar, anneleriyle birlikte pizza yaptı.

Samsun'daki aşçılık akademisi atölyesinde yapılan etkinliğe 15 anne ile çocukları katıldı. Katılımcılar, şefler eşliğinde pizza yapmayı öğrenirken keyifli vakit geçirdi.

LÖSEV Samsun Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ayşenur Kurnaz, AA muhabirine, etkinliğin LÖSEV'in "Vefakar Anneler Projesi" kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Hastalık sürecinde ve sonrasında ailelere hem maddi hem de manevi olarak sosyal aktivitelerle destek olmaya çalıştıklarını belirten Kurnaz, "LÖSEV olarak çeşitli projelerimiz var. Hastaları sosyal hayata geri döndürmek ve onları desteklemek amacıyla babalarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla projeler yürütüyoruz. Güzel ve keyifli bir aktivite olmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan annelerden Dilara Kanburoğlu ise çocuğuyla pizza yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Hem çocuklarımız hem biz çok eğlendik, güzel vakit geçirdik. Pizza yapmayı da profesyonel şekilde öğrendik sayılır." ifadesini kullandı.

Kübra Karakurt da oğluyla aynı mutfakta bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Elif Dülger de LÖSEV ailesi ile pizza yapmanın çok eğlenceli ve güzel olduğunu anlatarak, "Pizzanın nasıl yapıldığını, hassas noktalarını öğrendik. Şimdi hep birlikte yiyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Havalimanında İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı

İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar izleyicisi şokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.