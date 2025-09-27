LÖSEV'den Lösemili Çocuklar için Eğlenceli Pizza Etkinliği

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen etkinlikte lösemi tedavilerinde belirli aşamaya gelen çocuklar, anneleriyle birlikte pizza yaptı.

Samsun'daki aşçılık akademisi atölyesinde yapılan etkinliğe 15 anne ile çocukları katıldı. Katılımcılar, şefler eşliğinde pizza yapmayı öğrenirken keyifli vakit geçirdi.

LÖSEV Samsun Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ayşenur Kurnaz, AA muhabirine, etkinliğin LÖSEV'in "Vefakar Anneler Projesi" kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Hastalık sürecinde ve sonrasında ailelere hem maddi hem de manevi olarak sosyal aktivitelerle destek olmaya çalıştıklarını belirten Kurnaz, "LÖSEV olarak çeşitli projelerimiz var. Hastaları sosyal hayata geri döndürmek ve onları desteklemek amacıyla babalarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla projeler yürütüyoruz. Güzel ve keyifli bir aktivite olmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan annelerden Dilara Kanburoğlu ise çocuğuyla pizza yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Hem çocuklarımız hem biz çok eğlendik, güzel vakit geçirdik. Pizza yapmayı da profesyonel şekilde öğrendik sayılır." ifadesini kullandı.

Kübra Karakurt da oğluyla aynı mutfakta bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Elif Dülger de LÖSEV ailesi ile pizza yapmanın çok eğlenceli ve güzel olduğunu anlatarak, "Pizzanın nasıl yapıldığını, hassas noktalarını öğrendik. Şimdi hep birlikte yiyeceğiz." dedi.