LÖSEV'den Anıtkabir'e ziyaret
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri ile kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri ile kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Vakıf üyeleri ile çocuklar ve aileleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen grup, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.
LÖSEV, daha sonra Anıtpark'ta çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.