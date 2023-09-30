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LÖSEV'den Anıtkabir'e ziyaret

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) üyeleri ile kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuklar ve aileleri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.