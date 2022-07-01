LÖSEV'DEN AİLELERE YARDIM ELİ

İZMİR'deki Gündoğdu Meydanı'na gelen Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İyilikler TIR'ı yaklaşık 700 kanser hastası bulunan aileye gıda, hijyen paketi ve kırmızı et yardımı ulaştırdı. Meydanda toplanan çocuklar müzik dinletisi, dans gösterisi ve animasyon etkinliği ile keyifli anlar yaşadı.

Ülke genelinde lösemi ve diğer kanser tedavilerinde hayati önem taşıyan protein ihtiyacını karşılamak amacıyla vekaleten kurban bağışları alan LÖSEV, İzmir'deki Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda LÖSEV İyilikler TIR'ından hasta çocukların ailelerine yardım dağıttı. Kurban Bayramı öncesi yüzlerce aileye et yardımında bulunduklarını anlatan LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, TIR'a gelen ailelere oyuncak, kırtasiye ve hijyen malzemelerinin bulunduğu paketlerden verdiklerini açıkladı. Ege Bölgesi'ndeki tüm ailelere yardım ulaştırdıklarını belirten Edirne, Bugün vakfımıza kayıtlı lösemi ve kanser hastalarına yardımlarımızı ulaştırıyoruz. TIR'ımız aslında tüm yıl boyunca Türkiye'yi gezmeye devam ediyor. Bugün İzmir'deyiz ama bundan sonraki rotamız Kuşadası, Didim, Marmaris, Fethiye şeklinde devam edecek. Ege Bölgesi'ndeki tüm ailelere yardım ulaştırıyor alacağız dedi.

'12 AY BOYUNCA HASTALARA KIRMIZI ET YARDIMI'

Kemoterapi tedavisinin hem hastayı hem aileyi yıpratan bir süreç olduğuna dikkati çeken Edirne, özellikle bağışıklık sistemi zayıflayan hastaların protein ağırlıklı beslenmeleri gerektiğini hatırlatarak bu nedenle 12 ay boyunca hastalara kırmızı et yardımında bulunduklarını söyledi. Bu sayede hastaların bağışıklık sistemlerini hızlı şekilde güçlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Edirne, Bu dağıtım ve yardım hem onların moral motivasyonlarına katkı sağlamak hem de Kurban Bayramı öncesi ailelerin sofralarında et bulunmasını sağlamak için yapılıyor ifadelerini kullandı.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI

Kurban Bayramı yaklaştığı için dolandırıcıların arttığını ifade eden Edirne, şu uyarılarda bulundu Özellikle bayram yaklaşırken çok sayıda şikayet alıyoruz. Vakfımıza bağış yapmak isteyen kişiler kapılarına birilerinin geldiğini söyleyip LÖSEV adıyla birşeyler satmaya çalıştıklarını iddia ediyor. LÖSEV'in kesinlikle böyle bir çalışması yok. LÖSEV asla kapınıza gelip sizden para istemez. Kesinlikle size bir şey satmaya çalışmaz. Dergi, gazete, bülten ücretsiz dağıtılır. Bu tarz kişilerle karşılaşanlar emniyet güçlerine haber versinler. Şu içinde bulunduğumuz bayram döneminde bize ulaşacak her bağış çok kıymetli. Aldığımız her vekaleten kurban bağışı 12 ay boyunca ailelerimize yardım ulaştırmamıza vesile oluyor. Bu nedenle bağışların yanlış kişilerin eline geçmemesi için halkımızın dikkatli olmasını rica ediyoruz.

Demirören Haber Ajansı / Güncel