Üye Girişi
Haberler

LÖSEV, Cumhuriyet'in 101. Yılında Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Cumhuriyet'in 101. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnet ve saygılarını sunmak için 40 bin kişiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunarak, özel deftere duygu ve düşüncelerini yazdılar.

(ANKARA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Cumhuriyet'in 101. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnet ve saygılarını sunmak için 40 bin kişiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

LÖSEV, Cumhuriyet'in 101. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnet ve saygılarını sunmak için Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarete LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Yönetim Kurulu üyeleri, vakfa kayıtlı on binlerce lösemi ve kanserle mücadele eden çocuk ve aileleri, iyileşmiş gençleri, yetişkin kanser hastaları, bağışçıları ve gönüllüleri olmak üzere ülkenin dört bir yanından yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

Katılımcılar, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Ezer ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ezer, lösemili çocuklar ve beraberindeki heyet ile burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Anıtkabir tören alanında toplu fotoğraf çekiminin ardından, alanda dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ezer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu satırları yazdı:

"Sevgili Atam, Türk Milleti olarak sana karşı utanç içerisindeyiz. Sizlere layık olamadık. Siz ve arkadaşlarınızın hayatlarını feda ederek kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti, TBMM'ye, ilke ve devrimlerinize sahip çıkamadık. Yokluklar içindeki şartlarda açtığınız fabrikaları satarlarken, ülkemizi kalkındıran ve dışa bağımlılıktan kurtaran kurum ve kuruluşları tek tek yok edip milleti yoksulluğa mahkum ederlerken, ne yazık ki tümünü görmezden geldik. Bizim için en önemli gördüğümüz ve saygı duyduğumuz söyleminiz olan 'Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır' uyarınızı asla anlayamadık. Biz Lösemili çocuklarımıza söz verdik. Lösemide yüzde 100 tedavi başarısını yakalamak için çok çalışacağız. Atam! Size de söz veriyoruz. Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için mücadele edeceğiz. Çünkü 'Söz konusu sağlık ve vatan ise gerisi teferruattır'. Sen rahat uyu Atam, emanetin LÖSEV gençliğindedir."

LÖSEV, Cumhuriyet'in 101. Yılında Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir Politika Lösemi Güncel Kültür Sağlık Yaşam Çocuk

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi

 CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim
Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik

En tepedeki isim lafı dolandırmadan itiraf etti: Mafyaya yenildik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne? Semih Çelik cenaze namazı kılındı mı? Semih Çeik Ailesi ne dedi? Cumartesi dizileri, bugün hangi diziler var? 5 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler! Hatayspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hatayspor Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hatayspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Hatayspor Trabzonspormaçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! (HATAYSPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Ekim Hatayspor Trabzonspor maçı nereden izlenir? HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? Hatayspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Real Madrid Villarreal CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Madrid Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Hatayspor Trabzonspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Hatayspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç?
title