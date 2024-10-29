Üye Girişi
Haberler

LÖSEV Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

LÖSEV Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LÖSEV, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ankara'da düzenlediği etkinliklerle kutladı. Binlerce gönüllü ve aile, Cumhuriyetin 101. yıl coşkusunu yaşarken, 8 şehirde de benzer kutlamalar yapıldı.

(ANKARA) - LÖSEV, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ankara, İncek yerleşkesindeki LÖSEV Kent'te bir dizi etkinlikle kutladı.

Sabah saatlerinde  binlerce LÖSEV gönüllüsü, genci ve ailesinin katıldığı program LSV Eğitim Kurumları okul bandosu korteji ile başladı. İyileşmiş gençler, tedavisi devam eden çocuklar, aileleri ve LÖSEV personel ve yöneticileri ile birlikte LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün EZER Atatürk büstü önüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından LÖSANTE Hastanesi konferans salonunda LSV Eğitim kurumları öğrencileri hazırladıkları etkinliklerle Cumhuriyetin 101. Yıl coşkusunu izleyenlere yaşattı.

Cumhuriyet kortejinden sonra günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar ile renklenen program kapsamında yüzlerce katılımcı Cumhuriyetin kazanımlarını tekrar hatırlayıp coşkusunu doyasıya yaşadı. Bir dönemler koridorlarında lösemi ile mücadele ettikleri hastanenin bahçesinde ve konferans salonunda neşe ve umut ile gösterilerini yapan çocuklar duygu dolu anlar yaşattı.

"8 ilde coşkuyla kutlandı"

Öte yandan LÖSEV'in irtibat ofislerinin bulunduğu 8 şehirde de aynı coşku yansıdı. Bursa'dan Adana'ya Samsun'dan Antalya'ya her ildeki LÖSEV personelleri, gönüllüleri ve LÖSEV aileleri cumhuriyet etkinliklerinde yer aldı. Aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi, özgürlük ve bağımsızlığın temsili Cumhuriyet'in kuruluşu içten dileklerle kutlanarak Türkiye'nin dört bir yanındaki LÖSEV'lilerle 'Yaşasın Cumhuriyet' sesleri yükseldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Bayramı Sivil Toplum Kültür Sanat Güncel Ankara Yaşam Aile

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hepsini devreye alacağız

 Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı

Şimşek, herkesin merak ettiği konuda açık konuştu: En kötüsü geride kaldı

 Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan nokta atışı saldırı
Milli sporcu Selene Durna'nın intihar ettiği kesinleşti

Milli sporcu intihar etmiş! İşte ölmeden önce annesine bıraktığı not
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selene Durna neden intihar etti? Milli sporcu Selene Durna nasıl öldü? Dubai Cheesecake tarifi! Dubai cheesecake tarifi nedir? Dubai cheesecake nasıl yapılır? 30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? 2024 MEB 1. Ara tatil ne zaman başlıyor? INSTAGRAM DM'E NE OLDU? Instagram DM ne zaman düzelecek? Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor? Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli? Esra Erol'da 13 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? 29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER İstanbul Havalimanı'nda kadın polis neden intihar etti? Olay ne zaman oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.