LÖSEV Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

(ANKARA) - LÖSEV, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ankara, İncek yerleşkesindeki LÖSEV Kent'te bir dizi etkinlikle kutladı.

Sabah saatlerinde binlerce LÖSEV gönüllüsü, genci ve ailesinin katıldığı program LSV Eğitim Kurumları okul bandosu korteji ile başladı. İyileşmiş gençler, tedavisi devam eden çocuklar, aileleri ve LÖSEV personel ve yöneticileri ile birlikte LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün EZER Atatürk büstü önüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından LÖSANTE Hastanesi konferans salonunda LSV Eğitim kurumları öğrencileri hazırladıkları etkinliklerle Cumhuriyetin 101. Yıl coşkusunu izleyenlere yaşattı.

Cumhuriyet kortejinden sonra günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar ile renklenen program kapsamında yüzlerce katılımcı Cumhuriyetin kazanımlarını tekrar hatırlayıp coşkusunu doyasıya yaşadı. Bir dönemler koridorlarında lösemi ile mücadele ettikleri hastanenin bahçesinde ve konferans salonunda neşe ve umut ile gösterilerini yapan çocuklar duygu dolu anlar yaşattı.

"8 ilde coşkuyla kutlandı"

Öte yandan LÖSEV'in irtibat ofislerinin bulunduğu 8 şehirde de aynı coşku yansıdı. Bursa'dan Adana'ya Samsun'dan Antalya'ya her ildeki LÖSEV personelleri, gönüllüleri ve LÖSEV aileleri cumhuriyet etkinliklerinde yer aldı. Aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi, özgürlük ve bağımsızlığın temsili Cumhuriyet'in kuruluşu içten dileklerle kutlanarak Türkiye'nin dört bir yanındaki LÖSEV'lilerle 'Yaşasın Cumhuriyet' sesleri yükseldi.