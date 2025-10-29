Haberler

LÖSEV, Cumhuriyet Bayramı'nı 9 İl'de Coşkuyla Kutladı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Cumhuriyet'in 102. yılını Ankara'da ve 9 ilde düzenlediği etkinliklerle kutladı. 2 bin kişinin katıldığı Cumhuriyet Korteji'nde çocuklar 'Cumhuriyeti biz yaşatacağız' sloganıyla umut dolu anlar yaşattı.

(ANKARA) - LÖSEV, Cumhuriyet'in ilanının 102. yılını düzenlenen etkinliklerle Ankara başta olmak üzere 9 ilde kutladı. Ankara'daki Cumhuriyet kortejine 2 bin gönüllü, aile ve genç katıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV )29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ankara merkezi başta olmak üzere 9 ayrı ilde eş zamanlı olarak kutladı. Lösemili çocuklara parasız tedavi başta olmak üzere tüm branşlarda hizmet veren LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi konferans salonunda bir dizi etkinlik düzenlendi.

Bir dönemler koridorlarında lösemi ile mücadele ettikleri hastanenin bahçesinde ve konferans salonunda neşe ve umut ile gösterilerini yapan çocuklar duygu dolu anlar yaşattı. Çocuklar hep bir ağızdan "Cumhuriyeti biz yaşatacağız" diyerek Mustafa Kemal Atatürk'e söz verdi.

LÖSEV çocuklarının büyük bir gurur ve neşe ile sergilediği gösterilerden sonra 2 bin LÖSEV gönüllüsü, genci ve ailesi ellerinde bayraklar ve "Yaşasın Cumhuriyet" sloganlarıyla Cumhuriyet Korteji için Kuğulu Park'ta bir araya geldi. Kortej boyunca marşlar söylendi. Etkinlikte, LÖSEV'in iyileşen çocukları, aileleri ve gönüllüleri yan yana yürüyerek hem Cumhuriyetin değerlerine bağlılıklarını hem de lösemi ile mücadeledeki kararlılıklarını simgeledi. Günün sonunda, Kuğulu Park kırmızı beyaz renklere bürünürken, katılımcıların yüzlerinde umut, gurur ve mutluluk vardı.

Öte yandan LÖSEV'in irtibat ofislerinin bulunduğu 8 şehre de aynı coşku yansıdı. Bursa'dan Adana'ya Samsun'dan Antalya'ya her ildeki LÖSEV personeli, gönüllüleri ve LÖSEV aileleri etkinliklerde yer aldı.

