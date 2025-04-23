LÖSEV Bursa Şubesi'nden 23 Nisan Coşkusu

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar ve aileleriyle kutladı.

Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü'ndeki etkinlikte vakfa kayıtlı çocuklar, sahnede marş ve şarkılar eşliğinde bayram coşkusunu yaşadı.

LÖSEV'e kayıtlı iyileşmiş ve tedavisi devam eden çocuklar da şiirler okudu.

Gün boyunca eğlenen çocuklar etkinlik sonunda fotoğraf çektirdi.