LÖSEV, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı

LÖSEV, 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı
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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı etkinliklerle kutladı. LÖSEV'in düzenlediği Gençlik ve Spor Şenliği'nde farklı aktiviteler yapıldı, gönüllüler 'Koşar Adım LÖSEV' adıyla lösemili çocuklar için farkındalık yarattı.

(ANKARA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı lösemili çocuklar, gençler ve vakıf gönüllüleriyle birlikte farklı illerdeki etkinliklerle kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı LÖSEV tarafından coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Lösemili çocuklara parasız tedavi başta olmak üzere tüm branşlarda hizmet veren LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi; anaokul, ilk, orta ve lise seviyesinde kolej standartlarında eğitim veren LSV Okul'un bulunduğu Ankara, İncek yerleşkesinde bulunan LÖSEV Kent'te bir dizi etkinlik düzenlendi. LÖSEV'in iyileşmiş gençleri etkinlikte "Atam izindeyiz" mesajını verdi.

LÖSEV Gönüllüleri de Türkiye'nin farklı noktalarında gerçekleşen sportif aktivite ve maratonlara "Koşar Adım LÖSEV" adıyla katıldı.

Etkinliğe katılan gönüllüler, koşarak veya yürüyerek lösemili çocuklar için farkındalık yarattı.

FAYDA'lı LÖSEV Gençleri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şenliği'nde Buluştu

LÖSEV'in düzenlediği Gençlik ve Spor Şenliği, bu yıl da çok yönlü bir programla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, gün boyunca birbirinden renkli performanslar ve enerjik gösterilerle devam etti. Şenliğin ilk etkinliği olarak zumba ve ısınma hareketleriyle katılımcılar hem eğlendi hem de güne enerjik başlangıç yaptı.

Ardından ODTÜ Caz Topluluğu ve ODTÜ Klasik Gitar Topluluğu, canlı performanslarıyla sahnede oldu. Ankara Üniversitesi Dans Topluluğu'nun sahne aldığı gösteriyle etkinlikler hız kesmeden devam etti.

Dansın ardından HÜDAST HipHop ve Breaking KPOP gösterileriyle tempoyu daha da artırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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