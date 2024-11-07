Lösemiyi Yenen Mert'ten Oyuncak Araba Koleksiyonu

ANKARA'da 13 ay süren tedaviyle lösemiyi yenen ve aynı zamanda 'Akondroplazi' (cücelik) hastalığı bulunan Mert Ayaz Candemir (6), tedavi sürecinde oyuncak arabalara olan tutkusunu koleksiyona dönüştürdü.

Mert Ayaz Candemir'e, geçen yıl temmuz ayında yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi tanısı konuldu. Aynı zamanda Akondroplazi hastalığı nedeniyle yaşıtlarına göre boyu daha kısa olan Mert, 13 ay süren tedaviyle lösemiyi yendi. Hastanede kontrolleri devam eden Mert, tedavi sürecinde oyuncak arabalara olan tutkusunu koleksiyona dönüştürdü. Bu süreçte okula gidemeyen, yaşıtlarıyla oynayamayan, dışarıya çıkamayan Mert Candemir, kendisine hediye edilen oyuncak arabalarla vakit geçirdi.

'ARABALARIYLA OYNARKEN HASTALIĞINI UNUTUYOR'

Mert Ayaz'ın babası Tayfun Candemir, ateş şikayetiyle hastaneye başvurduklarını belirterek, "Mert geleceğimiz, sadece bizim değil, ülkemizin geleceği. Bu çocuklar elbette bir gün doktor, polis, memur olacak. Yeri gelecek çöpçü olacak ama vatana hayırlı bir evlat olacak, biz de bunun çabasındayız. Oğlumuza 2023'te lösemi tanısı konuldu ama aynı zamanda cücelik rahatsızlığıyla da mücadele ediyor. Arkadaşlarına göre daha kısa olduğunu biliyor. Oğlum çok sosyal bir çocuk. Erkek olduğu için de arabalara ayrıca bir düşkünlüğü var, çok seviyor. Minik arabalardan öte sokaktaki arabaların markasını modelini aklında tutan bir çocuk. Arabaları çok seviyor, haddinden fazla. 50'ye yakın küçük oyuncak arabası var. Bunların içinde çöp kamyonları, otobüsler, çekiciler, hepsi var. Araçları sıraya diziyor, çarpıştırıyor, çekiyor. Kendisine bir koleksiyon yaptı. Biz de ona destek oluyoruz. Arabalarıyla oynarken hastalığını unutuyor, daha neşeli mutlu oluyor" diye konuştu.