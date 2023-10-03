Lösemili çocukların şehit astsubaya vefası

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV), şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti üzerine eğitim ve tedavisini üstlendiği 2,5 yaşındaki Ayşe, sağlık durumu el vermediği için Anıtkabir'deki 25'inci yıl buluşmasına katılamadı. Depremzede lösemi hastası Elif Berra Güven (6), 1'inci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir'de şehit Ataş'ın fotoğrafını taşıdı. LÖSEV, Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'e gelen binlerce gönüllüsü ile şehit astsubayı anarak, büyük bir vefa örneği gösterdi.

1 Ekim 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, şehit olmadan önce arkadaşlarının çektiği videoda, lösemili bir kız çocuğunun eğitim masraflarının karşılanması vasiyetinde bulundu. Ataş videoda, "Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur" dedi. Şehit Ataş'ın vasiyetini LÖSEV yerine getirerek, 2,5 yaşındaki lösemili Ayşe'nin eğitim ve tedavisini üstlendi.

INI TAŞIDI

LÖSEV, 25'inci kuruluş yıldönümü ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını hafta sonunda Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüleri ile birlikte Anıtkabir'de kutladı. LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, vakfın yönetim kurulu üyeleri, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, hastalığı yenen gençler, aile komiteleri, bağışçılar ve gönüllülerin yer aldığı buluşmaya Ayşe, sağlık durumu el vermediği için katılamadı. Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'daki evleri hasar görünce ailesiyle Ankara'ya gelen ve tedavisini LÖSEV'in hastanesinde sürdüren lösemili Elif Berra Güven, Ayşe'yi temsilen Anıtkabir'de yer aldı. Elif Berra, Ayşe'nin yerine şehit astsubayın fotoğrafını taşıdı. Aynı zamanda şehit astsubayın 1'inci ölüm yıl dönümü olan günde gerçekleşen buluşmada LÖSEV ve lösemili çocuklar, Yusuf Ataş'ı anarak büyük bir vefa örneği gösterdi.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

Küçük Elif Berra'nın annesi Neslihan Güven (34), deprem sırasında kızının hastalığının henüz 1'inci ayında olduğunu söyledi. Anne Güven, kızının LÖSEV'in 25'nci yıl etkinliğinde şehit Astsubay Ataş'ın fotoğrafını taşımasının kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Anne Güven, Yusuf Ataş'ın ölmeden önce son sözlerini söylediği videoyu daha önce seyrettiğini; ancak o zaman hayatlarında böyle bir hastalığın olmadığını belirterek, "LÖSEV'e gelip Yusuf Ataş'ın fotoğraflarını görünce aklıma o video geldi. O zamanlar öyle bir hastalık yoktu hayatımızda. Allah annesine babasına sabır versin. Tüylerim diken diken oldu. Gerçekten çok duygusal bir şey" dedi. Neslihan Güven, kızının tedavisinin LÖSANTE Hastanesi'nde sürdüğünü de belirterek, "Tedavi sürecimiz şu an iyi gidiyor. İlik nakli olacak, onu bekliyoruz. Tedaviye başlayalı 9 ay oldu, şu an ilaçlara devam ediyoruz. Elif Berra anneannesine ve kardeşine çok düşkün olduğu için onları özlüyor. Başka şehri aslında hiç istemiyordu. Deprem olunca evimiz de hasarlı, o yüzden buraya geldik" dedi. Neslihan Güven, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlu Berat Efe'nin Malatya'da olduğunu da söyledi.