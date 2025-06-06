Lösemili Çocuklar Kurban Bayramı'nı Bayramlaşma Etkinlikleriyle Kutladı

Lösemili Çocuklar Kurban Bayramı'nı Bayramlaşma Etkinlikleriyle Kutladı
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LÖSEV, çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden minik kahramanlar için Türkiye genelinde bayramlaşma etkinlikleri düzenleyerek, Kurban Bayramı'nı umut dolu kutlamalarla geçirdi. LÖSANTE hastanesindeki çocuklar da bayramı eğlenceli aktivitelerle karşıladı.

Lösemi ve çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden minikler, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) bünyesinde Türkiye genelinde yapılan bayramlaşma etkinlikleri ile Kurban Bayramı'nı kutladı.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre Vakıf, 27 yıldır lösemili çocuklar başta olmak üzere çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden minik kahramanlara umut oluyor.

LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar ve aileleri, bayramlaşma etkinlikleriyle bir araya geldi. Kurban Bayramı kutlamaları için düzenlenen gösteriler renkli anlara sahne oldu. Çocuklar, bir yandan etkinliklerle eğlenirken bir yandan da aileleriyle birlikte vakit geçirdi.

LÖSANTE'de tedavisi devam eden lösemili ve kanserli çocuklar ve anneleri, Kurban Bayramı'nı hastanede karşıladı. LÖSANTE Bayram Programı kapsamında çeşitli kostümler giyen çocuklar, dans edip eğlendi.???????

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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