Üye Girişi
Haberler

Lösemili Çocuklar İçin Yılbaşı Kermesi Hazırlığı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da LÖSAM'ın 'Altın Kız' grubu, lösemili çocuklar için yılbaşında düzenlenecek kermes için gönüllü kadınlarla bir araya gelerek yufka açıp makarna yapıyor. Kadınlar, yaptıkları ürünlerin çocuklara şifa olması için büyük bir heyecanla çalıştıklarını belirtiyor.

SAMSUN Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'nin (LÖSAM) 'Altın Kız' grubu ile bir araya gelen gönüllü kadınlar, yılbaşında düzenleyecekleri kermes için yufka açıp makarna yaptı.

Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi'nde oturan kadınlar, yılbaşında lösemili çocuklar yararına yapılacak kermes için LÖSAM'ın 'Altın Kızlar' grubu ile bir araya gelerek hamur yoğurup, yufka açtı. Açtıkları yufkalardan daha sonra makarna ve erişte yaptı. Yaptıkları makarnaların lösemili çocuklara faydalı olacağını belirten Fatma Tepe (64), "Lösemili çocuklar için burada yardım olarak çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımıza şifa olur. Allah'ım onlara iyilik ve şifa versin. Burada çocuklarımızın yararına makarna ve erişte açıyoruz" dedi.

Muradiye Bayram (62) ise "Lösemili çocuklarımıza destek amaçlı buradayız" diye konuştu.

Yalı Mahallesi'ndeki kadınlar ile güzel şeyler yaptıklarını ifade eden LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz, "Burada oturan kadınlarımızla beraber LÖSAM'ın altın kızları toplandık. Yılbaşında kermesimiz var. Kadınlarımız, bu kermeste bizim de katkımız olsun dediler. Burada makarna yapıyoruz, erişte ve mantı açıyoruz. Ayrıca tarhana da yaptık. LÖSAM'ın altın kızları ve buranın halkı el birliği ile hamurları yoğurdular. Büyük bir heyecanla lösemili çocuklara katkıları olacak diye güzel şeyler yapıyoruz. Ben de buradan insanlara sesleniyorum. Bunları biz yaptık. Yılbaşında da bir alışveriş merkezindeyiz, gelin alın. Çocuklarımıza ilaç olsun, size de afiyet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Yılbaşı Güncel Samsun Kadın Yaşam

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

Narin cinayetinin düğümünü çözecek gelişme
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title