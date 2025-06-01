Lösemili Çocuklar Haftası İçin Antalya'da Etkinlik Düzenlendi
LÖSEV, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Antalya'da düzenlediği etkinlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Korteje LÖSEV'e kayıtlı çocuklar, hastalar ve gönüllüler katılarak iyileşme dilekleriyle balonları gökyüzüne bıraktı.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), "Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında Antalya'da etkinlik düzenledi.
Konyaaltı sahilindeki kortej ilgi gördü. Bando eşliğinde şarkılar söylenerek oluşturulan korteje, LÖSEV'e kayıtlı çocuklar, yetişkin hastalar, aileleri ve gönüllüler eşlik etti.
Uçan balonlarıyla korteje katılanlar, yürüyüşün sonunda Olbia Kent Meydanı'nda balonları tüm çocukların iyileşmesi dileğiyle gökyüzüne bıraktı.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel