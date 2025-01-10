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Lösemi Tedavisi Gören Çocuklar Anadolu Ajansı’nı Ziyaret Etti

Lösemi Tedavisi Gören Çocuklar Anadolu Ajansı’nı Ziyaret Etti
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla lösemi tedavisi gören çocuklar, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek gazetecilik hakkında bilgi aldılar.

Lösemi tedavisi gören çocuklar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, LÖSEV Sosyal Hizmet Uzmanı Sıla Demiröz ile lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Kerem Hiçyılmaz ve 6 yaşındaki Yusuf İskan Tedik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA İzmir Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal ve AA çalışanları tarafından karşılanan çocuklar, gazetecilik mesleği hakkında bilgi aldı.

Kamera ve fotoğraf makinesini inceleyen çocuklar, haber yazımı hakkında da bilgi sahibi oldu.

Koordinatör Edirne, gazetecilik merakı olan çocukları işin mutfağına getirmek istediklerini belirterek, "Lösemi ve kanser tedavi edilebileceği gibi önlenebilen bir hastalık. LÖSEV olarak topluma örnek olmak ve çözüm önerilerini sunmak istiyoruz. Bu vesileyle Anadolu Ajansı çalışanlarına meslek yaşamlarında başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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