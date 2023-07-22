LÖSEMİ HASTASI EMEKLİ POLİS, OĞLUNDAN ALINAN İLİKLE HAYATA TUTUNDU

KAYSERİ'de, Akut Miyeloid Lösemi (AML) hastası emekli polis Mustafa Selvi'ye (53), ilk yapılan nakil tutmayınca, oğlundan alınan ilikle hayata tutundu. Selvi, 'TÜRKKÖK tarafından bir nakil arandı. Yüzde 90 uyumlu bir ilik bulundu ama nakil olduktan 1 ay sonra vücudum iliği kabul etmedi. Uygun ilik, daha sonra bulunamadığından dolayı büyük oğlum tarafından bana verildi. Nakil olalı yaklaşık 7 ay oldu ve gayet rahatım' dedi.

Kayseri'de yaşayan emekli polis Mustafa Selvi, 2 yıl önce halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Selvi'ye yapılan tetkikler sonucunda AML tanısı konuldu. Kemoterapi tedavisine başlayan Selvi, olumlu sonuçlar aldı. Ancak tedavinin 10'uncu ayında hastalığı tekrar nüksetti ve ilik nakli yapılmasına karar verildi. Selvi'ye, TÜRKKÖK'ten uygun verici bulundu ve nakil gerçekleştirildi. Aradan geçen zamanda Selvi'nin vücudu yapılan nakli kabul etmedi. Yorgunluğu, halsizliği ve kan değerleri düzelmeyen Mustafa Selvi'ye tekrar kemoterapi tedavisine başlandı. Hastalıktan kurtulması için ilik naklinin zorunlu hale geldiği Selvi'ye, ailesinde yüzde 50 uyumlu olan oğlu Abdullah Selvi'den (30) nakil yapıldı. İyileşme oranı düşük görülen Mustafa Selvi'nin vücudu oğlundan alınan iliğe olumlu yanıt verdi ve başarılı bir tedavi süreci geçirdi. Mustafa Selvi'nin tedavisi hakkında konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Hemotoloji Ünitesi Klinik Şefi Prof. Dr. Serdal Korkmaz, 'Kemik iliği nakli, hastanın kan hücrelerinin üreten sistemi ve bağışıklık sisteminde kemoterapi veya radyoterapi tedavisiyle eğilimlerini ortadan kaldırıp sağlıklı bir vericiden topladığımız kök hücresini damar yoluyla hastaya verilmesi işlemidir. 2021 yılında hastamızın kan değerleri düşüktü. Bize halsizlik, yorgunluk, bitkinlik ve iştahsızlık şikayetleriyle başvurdu. Kan değerlerini gördükten sonra periferik yayması için 1 tüp kan aldık ve mikroskop altında inceledik. Kanser hücrelerinin hastanın damarında da dolaştığını gördük. Yatışını gerçekleştirdik ve kemik iliğini aldık. Bir takım incelemeler yaptık. Hastamızın tanısı da, AML'ydi. Hasta ve bizim açımızdan meşakkatli bir süreç olan kemoterapi süreci başladı. Hastaya toplamda 4 kür kemoterapi verdik. 4 kürün sonunda hastada tam iyilik hali elde ettik diye konuştu.

'HASTAMIZ AÇISINDAN HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR'

Nakil süreci hakkında bilgi veren Korkmaz, Hastamız iyi risk grubunda olduğu için ilk dönemde ilik nakli yapmadık. Kemoterapinin 10'uncu ayında hastalığı tekrarladı. Hastamıza, AML'nin tekrar geldiğini gördük. Artık nakil yapılması gerekiyordu. Aile içini taradık. Maalesef hastanın aile bireylerinde uyumlu verici bulamadık. Biz de mecburen TÜRKÖK'e başvurduk. TÜRKKÖK'ten, uyumlu bir verici bulduk ve hastanın naklini gerçekleştirdik. Ancak nakilden sonra hastanın kan değerleri toparlanmadı. Hastada, 'yamanma yetmezliği' dediğimiz iliğin tutmaması durumu meydana geldi. Bu durumda mecburen ikinci nakli yapmamız gerekiyordu. Aile içinde daha önceden tespit ettiğimiz 10'da 5 uyumlu oğlu vardı. Oğlu, donör olmayı kabul etti. Onun kök hücresini topladık ve ikinci naklini yaptık. Naklin üzerinden tam 7 ay geçti. Hastamızın şu an genel durumu çok iyi. Kan değerleri güzel. İlik tamamen tuttu. Hastamız açısından her şey yolunda gidiyor ifadelerini kullandı.

'2022 HAZİRAN AYINDA HASTALIĞIM TEKRARDAN NÜKSETTİ'

Yaşadığı durumu anlatan emekli polis Mustafa Selvi, 2021 yılının haziran ayında kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. Kan vermek için Kayseri Şehir Hastanesi'ne geldim. Kan tahlillerimde lösemi hastası olduğumu söylediler ve servise intikal ettirdiler. O günün akşamında tedavim başlamış oldu. Ben ilk sene klinikte kemoterapi ve ilaçlarla tedavi oldum. Yaklaşık 4 ay hastane sürecimiz oldu. Daha sonra taburcu oldum. Gayet sağlıklı bir şekilde hayatımı devam ettirdim. 2022 haziran ayında hastalığım tekrardan nüksetti. Bu süreçte de tekrardan hastaneye gelip kan verdiğimde, tahlillerimin anormal olması sebebiyle o akşam servise alındım. Profesör Doktor Serdal Korkmaz hocam ve ekibi hemen müdahalelerine başladılar. Hocamın bana, nakil olmam gerektiğini, hastalığın daha hızlı nüksettiğini söylemesi üzerine nakile karar verildi dedi.

'7 AYDIR GAYET SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HAYATIMI DEVAM ETTİRİYORUM'

Nakil sürecinde yaşadıklarına değinen Selvi, şöyle konuştu TÜRKKÖK tarafından bir nakil arandı. Yüzde 90 uyumlu bir ilik bulundu ama nakil olduktan 1 ay sonra vücudum iliği kabul etmedi. Uygun ilik, daha sonra bulunamadığından dolayı büyük oğlum tarafından bana verildi. Nakil olalı yaklaşık 7 ay oldu ve gayet rahatım. Hastalığım şu an için çok iyi, herhangi bir sorunum yok. Oğlumun iliği, yüzde 50 uyumluydu ama gayet başarılı bir şekilde uyum sağladı. Yüzde 100 ve enjeksiyon uyumlu yapılan nakillerden daha iyi oldu ve tuttu. 7 aydır gayet sağlıklı bir şekilde hayatımı devam ettiriyorum. Gerekli kontrollerimi gelip yaptırıyorum. Lösemi rahatsızlığı, ailemde yoktu. İlk defa ben de ortaya çıktı. Aileme ve çocuklarıma minnettarlığımı belirtmek istiyorum. Hep yanımda kaldılar. Çocuklarım da sağ olsunlar gerekli itina ve hassasiyeti gösterdiler.