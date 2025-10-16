Lösemi Hastası Çocuk İçin Dolandırıcılığa 11 Tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, lösemi hastası bir çocuk için belediye tarafından yardım toplandığı yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, kendilerini farklı illerin belediye başkan yardımcısı olarak tanıtan kişilerin, lösemi hastası bir çocuk için belediye tarafından yardım toplandığı yalanıyla dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Tespit edilen 17 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 700 lira, 488 bin lira değerinde 86 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i, çıkarıldıkları mahkemede, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.