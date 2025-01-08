Lösemi Hastası Abdulbaki Fidan Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde lösemi tedavisi gören 64 yaşındaki Abdulbaki Fidan, durumu ağırlaşınca ambulans helikopterle ileri tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde lösemi hastası, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İlçede lösemi tedavisi gören 64 yaşındaki Abdulbaki Fidan, evde rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Kulp Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu ağırlaşan Fidan'ın buradan alınarak ileri tedavisinin yapılacağı hastaneye ulaştırılması için ambulans helikopter istendi.
Ambulans helikopterle ilçeden alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin pistine getirildi.
Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Fidan, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.