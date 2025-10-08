Los Angeles Yangınlarını Çıkardığı İddia Edilen Şüpheli Gözaltında

ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında çıkan ve binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan Pacific Palisades yangınlarını çıkardığı şüphesiyle 29 yaşındaki Jonathan Rinderknecht gözaltına alındı.

CNN'in haberine göre, yetkililer, 29 yaşındaki Rinderknecht'in dijital cihazlarındaki bilgilerin ve ChatGPT üzerinden oluşturduğu verilerin deliller arasında yer aldığını bildirdi.

Rinderknecht'in dijital cihazlarını inceleyen yetkililer, şüphelinin yangından bir gün önce nesnelerin ateşe verildiği bir videoyu defalarca izlediğini belirtti.

Şüphelinin ayrıca, yangından birkaç ay önce ChatGPT'ye "kısmen yanan bir orman ve ondan kaçan bir kalabalığı tasvir eden bir tablo" oluşturması talimatını verdiği ifade edildi.

Olayın meydana geldiği dönemde Uber şoförü olarak çalışan ve Pacific Palisades bölgesinde yaşayan Rinderknecht'in, Orlando'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Los Angeles yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan yangın, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılmıştı.

Orman yangınlarının neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.