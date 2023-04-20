Los Angeles Times: Abd-Çin Arasındaki Gerilimler Asya Karşıtı Yeni Bir Nefret Dalgasını Besliyor

LOS ANGELES, 19 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin batı yakasındaki en büyük gazete olan Los Angeles Times'ta yayımlanan bir köşe yazısında, ABD-Çin arasındaki gerilimlerin Asya karşıtı yeni bir nefret dalgasını beslediği vurgulandı.

LOS ANGELES, 19 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin batı yakasındaki en büyük gazete olan Los Angeles Times'ta yayımlanan bir köşe yazısında, ABD-Çin arasındaki gerilimlerin Asya karşıtı yeni bir nefret dalgasını beslediği vurgulandı.

Pazartesi günü yayımlanan köşe yazısına göre, ABD-Çin geriliminin tırmandığı bir ortamda, Amerikalı aşırılık yanlıları ve yetkililer, Çin halkına ve Asya kökenli diğer insanlara yönelik yeni bir ırkçılık dalgasının başlayacağına dair korkuları körüklüyor.

Köşe yazısında, Çin tehdidinin yaygın bir şekilde dile getirilmesinin Asya kökenli Amerikalılar için tehlikeli sonuçlar doğurduğu ve bunun Çin ve diğer Asyalı toplulukların yabancı, tehlikeli, vicdansız ve ABD için varoluşsal bir tehdit olduğuna dair uzun süredir devam eden tektipleştirmeleri sürdürdüğü belirtildi.

ABD'li yetkililerin uzun zamandır siyasi bir gündeme hizmet etmek için yabancı düşmanlığını körüklediğine dikkat çekilen köşe yazısında, Çin halkına yönelik düşmanlığın bugün önerilen politikalarda da tekrarlandığı ifade edildi.

Köşe yazısında, "Bu tür histeriler nihayetinde Amerikan ruhunun bir ölçüsü. Bugünkü versiyonu ise Amerikalıların dünyadaki ekonomik, ahlaki ve politik konumumuzla ilgili korkularını dile getiriyor. Amerika'nın sıkıntıları için diğer ulusları ve kendi azınlık topluluklarımızı suçlamak, bocalayan siyasi ve diğer sistemlerimizde reform yapmaktan daha kolay" denildi.