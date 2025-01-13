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Los Angeles'taki Yangınlarla Mücadelede Su Yetersizliği Tartışmaları

Los Angeles'taki Yangınlarla Mücadelede Su Yetersizliği Tartışmaları
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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde devam eden orman yangınları sırasında, onarım nedeniyle kapalı olan önemli su rezervuarları nedeniyle mücadele zorlukları yaşanıyor. Yerel halk ve ünlüler, yetersiz önlemlerden dolayı yönetimi eleştiriyor.

Anadolu Ajansı (AA), ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde ve çevresinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılması gereken ancak onarım nedeniyle kapalı olan kritik su rezervuarlarını görüntüledi.

Los Angeles'ta yıkıcı yangınlar devam ederken müdahalelerde kullanılması beklenen rezervuarlardaki "yetersiz su" tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Orman yangınları başladığında kentin su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı'nın "onarım nedeniyle kapalı" olması yangınla mücadelede yaşanan zorlukları artırdı.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgedeki su kaynakları ciddi önem arz ederken AA'nın çektiği boş rezervuarlar son günlerde tartışılan su yetersizliğini gözler önüne serdi.

Los Angeles Su ve Enerji Dairesi (LADWP), yangınlardan en çok etkilenen Pasific Palisades bölgesindeki 1 milyon galonluk üç su tankının tamamının çok kısa sürede boşaldığını duyurdu.

Özellikle sıcak ve kuru mevsimlerde sık sık orman yangınların çıktığı Los Angeles'ta, Temmuz 2024'te Belediye Başkanı Karen Bass'ın itfaiye departmanının bütçesini 17,6 milyon dolar kestiğinin ortaya çıkması da su kaynaklarıyla ilgili sorunların derinleşmesine neden olan bir diğer önemli eleştiri konusu oldu.

Ancak ne LADWP'nin ne de California Valisi Gavin Newsom'ın yangınla mücadele için suyun yeterli olduğuna ilişkin yaptığı açıklamalar eleştirilerin önüne geçemedi.

Yönetimin yetersiz önlemleri eleştirilerin odak noktası

Kentteki su kaynaklarının yangınlara karşı yetersiz kalması, yerel halk, birçok ünlü isim ve sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Yetkililerin yıllardır uyarıları göz ardı ettiği ve sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele eden Los Angeles'ta bu soruna karşı yeterince önlem almadıkları belirtiliyor.

Aynı zamanda Newsom ve Bass, "kentin en kötü felaketlerinden birinin zeminini hazırlamakla" suçlandı.

Rezervuarın yaklaşık 1 yıldır kapalı olması ve yangın musluklarındaki basıncın güçlü olmamasının da halkın güvenliğini tehlikeye attığı belirtilirken, Los Angeles'ın yangınlara karşı daha iyi bir yönetim ve hazırlık süreci oluşturması gerektiği savunuldu.

Yangında zarar gören bazı Hollywood ünlüleri de halen devam eden yangınlarla mücadele edemediği gerekçesiyle eyalet ve kent yönetimini eleştiriyor.

"Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi?"

Yangında evini kaybeden oyuncu Mel Gibson, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları için "Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su yetersizliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya hazır, istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor." diye konuştu.

Gibson, "Ama insan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verilirken, yangınlar da 24 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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