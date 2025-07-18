Los Angeles'taki Polis Eğitim Alanında Patlama: 3 Ölü

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California eyaletinin Los Angeles şehrinde bir polis eğitim yerleşkesinde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, patlamanın kaza olarak değerlendirildiği ifade edildi.

NEW ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles şehrindeki bir polis eğitim yerleşkesinde meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel kaynaklar, patlamanın sabah saatlerinde Los Angeles Şerif Departmanının özel güvenlik birimleri ve bomba imha ekibinin bulunduğu yerleşkede meydana geldiğini ifade etti.

Eğitim yeri olarak da kullanılan Monterey Park'ta bulunan tesisteki patlamaya Los Angeles İtfaiyesi müdahale ederken, yetkililer ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü kaydetti.

Yaralanan olup olmadığı veya patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Fox News'e konuşan kaynaklar, olayın "kaza" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Federal Soruşturma Bürosu da dahil olmak üzere güvenlik güçleri tarafından patlamanın incelendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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