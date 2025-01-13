Üye Girişi
Haberler
Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa asgari ücrete temmuz ayında iyileştirme yaparız

Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan tarih verdi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
Gözaltı kararı sonrası ekipler Beşiktaş Belediyesi'nde kuş uçurtmuyor

Gözaltı kararı sonrası ekipler belediye önünde kuş uçurtmuyor
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı

Los Angeles'taki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 24'e Yükseldi

Los Angeles'taki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 24'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Los Angeles şehrinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e ulaştı. Yangınlar nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edilirken, 12 bin yapı hasar gördü. Yetkililer, kayıp kişilerin sayısını da açıkladı ve yangınların tarihindeki en kötü doğal afetlerden biri olabileceğini belirtti.

(ANKARA) - ABD'nin Los Engeles şehrinde devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 24'e yükseldi. İtfaiye ekipleri, alevleri yeniden körükleyebilecek güçlü rüzgarlar geri dönmeden önce yangınları söndürmeye çalışıyor.

Los Angeles County Adli Tabipliği'ne göre, ölen 24 kişiden sekizi şehrin batı yakasındaki Palisades'teki yangınlarda hayatını kaybetti. Los Angeles County Adli Tabipliği, geri kalan 16 kişinin Los Angeles'ın doğusundaki dağ eteklerinde çıkan Eaton yangınında öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, ayrıca en az 16 kişinin kayıp olduğunu da açıkladı. Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, Eaton yangını bölgesinde 12, Palisades yangını bölgesinde ise dört kişinin kayıp olduğunu söyledi. Kayıp olduğu bildirilenler arasında çocuk bulunmadığını belirtti.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD merkezli haber kanalı NBC News'e verdiği demeçte, yangınların "sadece maliyet açısından bile" ABD tarihindeki en kötü doğal afet olacağını söyledi. Vali, gelecekteki yeniden inşa çabalarını hızlandırmaya yardımcı olmak amacıyla, yıkılan ev ve işyerleri için çevre düzenlemelerini geçici olarak askıya alan bir idari emir imzaladı.

Yangınlar nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edilirken, 12 bin yapı hasar gördü ya da yıkıldı.

Pasifik Okyanusu'ndan su taşıyan hava itfaiyecileri, bölgeye su ve yangın geciktirici madde bırakırken, kara ekipleri de el aletleri ve hortumlarla Los Angeles'ın lüks Brentwood bölgesine ve diğer yerleşim alanlarına doğru ilerleyen Palisades yangınının hattını tuttu. Bu yangının Los Angeles'ın 96 kilometrekare alanını yok ettiği bildirildi. İtfaiyeciler, yangını yüzde 11 oranında kontrol altına aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
img

Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi
img

Putin'e destek olan Kim'e Zelenskiy'den kafa karıştıran teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
Cayır cayır yanan Kaliforniya'da çekilen görüntü 'Yok artık' dedirtti

Cayır cayır yanan Kaliforniya'da çekilen görüntü "Yok artık" dedirtti

Son Dakika Haberleri

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı! Kızıl Goncalar neden yok? 13 Ocak Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? NOW TV yayın akışı! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? FED FAİZ KARARI | FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 13 Ocak! Bu akşam hangi maçlar var? Los Angeles yangını neden çıktı? Los Angeles yangınında kaç kişi öldü? AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.