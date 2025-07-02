Los Angeles'taki Orman Yangınlarına Müdahale İçin 150 Ulusal Muhafız Görevlendirildi

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California eyaletinin Los Angeles kentinde çıkan orman yangınlarına müdahale etmek üzere 150 Ulusal Muhafızdan oluşan bir görev gücü görevlendirildi. Yangınlar, düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösterilerin ortasında patlak verdi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde çıkan orman yangınına müdahale için Ulusal Muhafız birliklerinin 150 üyesi görevlendirildi.

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM), Los Angeles kentinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösterilere karşı Los Angeles'ta görevlendirilen Ulusal Muhafızların, yangın için harekete geçtiği belirtildi.

Yangınlara müdahale amacıyla 150 Ulusal Muhafızdan oluşan "51. Görev Gücü"nün görevlendirildiği bildirildi.

California Valisi Gavin Newsom, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtfaiyecilerimiz yangınlara müdahale etmek için sonunda geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla gösteriler düzenlenmişti.

Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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