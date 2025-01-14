Los Angeles'taki Orman Yangınları Sebebiyle Zorunlu Tahliye İlan Edildi

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Yangın bölgesinden görüntüler

ABD'nin batısındaki Los Angeles'ta çıkan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 92.000 kişi için zorunlu tahliye emri verilirken, 89.000 kişiye de tahliye uyarısı yapıldı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

ABD'nin batısındaki Los Angeles'ta çıkan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 92.000 kişi için zorunlu tahliye emri verildi. Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada 89.000 kişiye de tahliye uyarısı yapıldığını belirtti.

Los Angeles bölgesinde devam eden birden fazla orman yangınında en az 25 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişiden ise haber alınamıyor.

Los Angeles'ta şiddetli kuraklık koşulları ve kuvvetli rüzgarların şiddetlendirdiği orman yangınlarında, pazartesi günü itibarıyla yaklaşık 164 kilometrekare alan yandı, 12.300'den fazla yapı da tahrip oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)