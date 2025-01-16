Los Angeles'taki Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Los Angeles ve çevresindeki yangınlar nedeniyle 25 kişi hayatını kaybederken, 12.300'den fazla yapı yok oldu. İtfaiye ekipleri yangınla mücadeleye devam ediyor.
ARCADİA, 16 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınları kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları devam ediyor. Kentteki yangınları şiddetlendiren rüzgarlar nedeniyle yayınlanan "özellikle tehlikeli bir durum" uyarısı çarşamba gününe kadar yürürlükte kalmıştı.
Kentteki şiddetli orman yangınları en az 25 kişinin ölümüne, 12.300'den fazla yapının yok olmasına ve 164 kilometrekareden fazla alanın yanmasına neden oldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel