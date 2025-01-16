Üye Girişi
Haberler
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri

Los Angeles'taki Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Los Angeles'taki Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Los Angeles ve çevresindeki yangınlar nedeniyle 25 kişi hayatını kaybederken, 12.300'den fazla yapı yok oldu. İtfaiye ekipleri yangınla mücadeleye devam ediyor.

ARCADİA, 16 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınları kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları devam ediyor. Kentteki yangınları şiddetlendiren rüzgarlar nedeniyle yayınlanan "özellikle tehlikeli bir durum" uyarısı çarşamba gününe kadar yürürlükte kalmıştı.

Kentteki şiddetli orman yangınları en az 25 kişinin ölümüne, 12.300'den fazla yapının yok olmasına ve 164 kilometrekareden fazla alanın yanmasına neden oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Hakem atamalarında sistem değişti
img

Kurtardığı son penaltı oldu
img

Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile set pozu!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.