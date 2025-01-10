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Los Angeles'taki Büyük Yangınlar 10 Can Aldı ve 180.000 Kişiyi Evsiz Bıraktı

Los Angeles'taki Büyük Yangınlar 10 Can Aldı ve 180.000 Kişiyi Evsiz Bıraktı
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Los Angeles ve çevresindeki büyük yangınlar, en az 10 kişinin ölümüne ve yaklaşık 180.000 kişinin evlerini terk etmesine yol açtı. Palisades ve Eaton yangınlarının geniş alanlara yayılması, ciddi yıkımlara neden oldu.

LOS ANGELES, 10 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde perşembe günü devam eden büyük yangınlar, en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 180.000 kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

Los Angeles County'deki beş aktif yangın 29.000 dönümden (yaklaşık 117,3 kilometrekare) fazla alana yayıldı.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'na (CAL FIRE) göre, salı günü başlayan en büyük iki yangın olan Palisades yangını 17.234 dönüm (yaklaşık 69,7 kilometrekare) alana, Eaton yangını ise 10.600 dönüm (yaklaşık 42,9 kilometrekare) alana yayıldı.

Palisades Yangını nedeniyle 300'den fazla yapı zarar görürken, 13.300'den fazla yapı tehlike altında.

CAL FIRE, kısa ve uzun menzilli yangın sıçramaları da dahil olmak üzere aşırı yangın davranışlarının, Palisades Yangını'na müdahale çabalarında önemli zorluklar oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley perşembe günü yaptığı açıklamada Palisades Yangını'nın Los Angeles tarihindeki "en yıkıcı" doğal afetlerden biri olduğunu söyledi.

Rüzgarın sürüklediği Eaton çalı yangını devam ederken çok sayıda yapı hasar gördü ya da yıkıldı.

CAL FIRE'a göre, düşük nem, kuru yakıtlar ve değişken rüzgarlar, nokta yangınları ve hızlı yayılma potansiyelini artırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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