Los Angeles'ta Tünel Çöktü, 31 İşçi Kurtarıldı

LOS ANGELES, 10 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde bir tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan 31 işçi kurtarıldı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada tünel inşaatında çalıştığı tahmin edilen işçilerin hayatta oldukları ve görünür yaraları olmadığı belirtilirken, kayıp tüm kişilere ulaşıldığı kaydedildi.

Olay, çarşamba akşamı 20.00 sularında kentin Wilmington bölgesindeki North Figueroa Caddesi üzerinde 1700 numaralı blok yakınlarında meydana geldi.

İtfaiye departmanı, kentteki arama ve kurtarma ekiplerinin tümünün de aralarında bulunduğu acil durum birliklerini kurtarma operasyonlarını yürütmek için olay yerine sevk etti.

Açıklamada çökmenin meydana geldiği tünelin belediyenin atık su yönetimi hizmetleri için inşa edilmekte olan 5,5 metre çapında bir endüstriyel tünel olduğu kaydedildi.