Los Angeles'ta Tünel Çöktü, 15 İşçi Mahsur Kaldı

LOS ANGELES, 10 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde bir tünelin çökmesi sonucu en az 15 işçi mahsur kaldı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, olayın çarşamba akşamı 20.00 sularında kentin Wilmington bölgesindeki North Figueroa Caddesi üzerinde 1700 numaralı blok yakınlarında meydana geldiğini belirtti.

İtfaiye departmanı, kentteki arama ve kurtarma ekiplerinin tümünün de aralarında bulunduğu acil durum birliklerini kurtarma operasyonlarını yürütmek için olay yerine sevk etti.