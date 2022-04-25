Los Angeles'ta Toplu Taşımada Maske Hala Zorunlu
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Federal düzeydeki son değişikliklere rağmen, Amerika'nın en kalabalık bölgelerinden Los Angeles, toplu taşıma araçlarında veya havaalanları gibi kapalı ulaşım merkezlerinde yolcuların maske kullanımının zorunlu olmaya devam edeceğini bildirdi.
Federal düzeydeki son değişikliklere rağmen, Amerika'nın en kalabalık bölgelerinden Los Angeles, toplu taşıma araçlarında veya havaalanları gibi kapalı ulaşım merkezlerinde yolcuların maske kullanımının zorunlu olmaya devam edeceğini bildirdi
DailyMotion.com / Güncel