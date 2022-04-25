Los Angeles'ta Toplu Taşımada Maske Hala Zorunlu - Haberler

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Los Angeles'ta Toplu Taşımada Maske Hala Zorunlu

DailyMotion.com - Güncel
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Federal düzeydeki son değişikliklere rağmen, Amerika'nın en kalabalık bölgelerinden Los Angeles, toplu taşıma araçlarında veya havaalanları gibi kapalı ulaşım merkezlerinde yolcuların maske kullanımının zorunlu olmaya devam edeceğini bildirdi.

Federal düzeydeki son değişikliklere rağmen, Amerika'nın en kalabalık bölgelerinden Los Angeles, toplu taşıma araçlarında veya havaalanları gibi kapalı ulaşım merkezlerinde yolcuların maske kullanımının zorunlu olmaya devam edeceğini bildirdi

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Güncel, Haberler

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