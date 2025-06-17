Los Angeles'ta Sokağa Çıkma Yasağı Gevşetildi

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Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, geçen hafta düzenlenen göçmenlik politikalarına karşı protestoların ardından yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağının saatlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Gece yasağı artık 22.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacak.

LOS ABD'nin Los Angeles kentinde, geçen hafta Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoların ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağı gevşetildi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, kent merkezinde pazar gecesinin sakin geçmesi üzerine yasağın saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre, daha önce 20.00'de başlayan gece sokağa çıkma yasağı, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanacak.

Belediye Başkanı Bass'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı ve devam eden suç önleme çalışmaları, kötü niyetli aktörlerin mağazalara, restoranlara ve yerleşim alanlarına zarar vermesini büyük ölçüde engelledi." denildi.

Yasak, yalnızca Los Angeles şehir merkezinde, protestoların yoğunlaştığı yaklaşık 2,5 kilometrekarelik bir alanı kapsarken açıklamada, gevşetilen sokağa çıkma yasağının tamamen ne zaman kaldırılacağına dair ise bir tarih verilmedi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken, Bakan Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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