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Los Angeles'ta Orman Yangınları: 92.000 Kişi Tahliye Edildi

Los Angeles'ta Orman Yangınları: 92.000 Kişi Tahliye Edildi
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Los Angeles'ta devam eden orman yangınları nedeniyle yaklaşık 92.000 kişi için zorunlu tahliye emri verildi. Yangınlar sonucunda en az 25 kişi yaşamını yitirdi ve birçok yapı tahrip oldu.

LOS ANGELES, 14 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin batısındaki Los Angeles ilçesinde çıkan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 92.000 kişi için zorunlu tahliye emri verildi. Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada 89.000 kişiye de tahliye uyarısı yapıldığını belirtti.

Los Angeles bölgesinde devam eden birden fazla orman yangınında en az 25 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişiden ise haber alınamıyor.

Los Angeles ilçesinde şiddetli kuraklık koşulları ve kuvvetli rüzgarların şiddetlendirdiği orman yangınlarında, pazartesi günü itibarıyla yaklaşık 164 kilometrekare alan yandı, 12.300'den fazla yapı da tahrip oldu.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'na göre pazartesi sabahı itibarıyla bölgedeki en büyük yangın olan Palisades yangınının yüzde 14'ü, ikinci en büyük yangın olan Eaton yangınının ise yüzde 33'ü kontrol altına alınmış durumda.

ABD'li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison'ın salı günü başlaması beklenen olumsuz rüzgar koşulları öncesinde Güney Kaliforniya'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintilerine başlamasıyla Kaliforniya'da 80.000'den fazla abone elektriksiz kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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