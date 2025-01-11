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Los Angeles'ta Orman Yangınları: 11 Ölü, Hava Kalitesi Uyarıları

Los Angeles'ta Orman Yangınları: 11 Ölü, Hava Kalitesi Uyarıları
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ABD'nin Los Angeles şehrinde devam eden orman yangınları, 11 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kayıp olabileceğine yol açtı. Hava kalitesi nedeniyle okullar tatil edilirken, yetkililer insanlara kapalı alanlarda kalmaları konusunda uyardı. Yangınlar, geniş bir alana zarar vererek on binlerce insanı tahliye durumuna getirdi.

(ANKARA) - ABD'nin Los Angeles şehrindeki orman yangınları şiddetlenirken, ABD'li toplamda 11 kişinin hayatını kaybetti. Çok sayıda insanın kayıp olabileceğini belirten yetkililer, ayrıca "hava kalitesi" uyarıları yayınladı, okullar tatil edildi. Bilim insanları orman yangını dumanının tehlikeli ve ölümcül sonuçları hakkında uyarılarda bulundu.

Los Angeles County adli tabipliğine göre, Palisades Yangını'nda beş ve Eaton Yangını'nda altı olmak üzere en az 11 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kadavra köpeklerinin San Francisco'dan daha büyük bir alandaki yıkımı değerlendirmek için yerle bir olmuş mahallelerden geçerken bu sayının artmasını beklediklerini söyledi. Yetkililer, dün insanların kayıp olanları bildirebilecekleri bir merkez kurdu. On binlerce insan tahliye emri altında kalırken, yangınlar yaklaşık 145 kilometrekarelik bir alanı kül etti.

ABD'nin en büyük ikinci şehri olan Los Angeles'taki yangın 10 bin adet yapıyı yok etti. Bölge felaketinin 13 milyon değerinde zarara yol açtığı belirtildi. Çok sayıda sakin, hala yanmaya devam eden mahallelerine geri döndü. Ancak Palisades yangınının doğu yakasında alevlenmesinin ardından dün Interstate 405 mahallesinin bir kısmını da içeren bir bölgede yeni tahliyeler emredildi. Şehirde yaşayanlar, yangınlardan yayılan kül, is ve duman nedeniyle ciğerlere zarar veren hava konusunda endişeli. Los Angeles yetkilileri, dumanın görülebildiği bölgelerde insanları kapalı alanlarda kalmaya çağırdı.

Vali Gavin Newsom, eyalet yetkililerine "440 milyon litrelik bir rezervuarın neden hizmet dışı kaldığını ve bazı yangın musluklarının neden kuruduğunu tespit etmelerini" emretti ve bunu "son derece rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Bu arada, Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, şehir yönetiminin itfaiye için yeterli para sağlamayarak departmanını başarısızlığa uğrattığını söyledi. Ayrıca su eksikliğini de eleştirdi. Kristin, "Bir itfaiyeci yangın musluğuna yaklaştığında su olmasını bekleriz" dedi.

Yangının neden olduğu olumsuz ortam biraz daha iyileşirken, hava kalitesi uyarısı akşama kadar yürürlükte kaldı. Geçici bir barınağa dönüştürülen Pasadena Kongre Merkezinde, Sean Penn'in küresel insani yardım kuruluşu CORE'dan yardım görevlileri cuma günü N95 maskeleri dağıttı. Kötü havaya karşı özellikle savunmasız olduğunu söyledi. Lee, "İçeri girebilecekleri bir yer yoktu ve bu yüzden herhangi bir maske olmadan kötü hava kalitesiyle dışarıda daha da fazla acı çekiyorlardı. Biz de bu topluluklara ulaşan ortaklarımıza N95 dağıttık. Dağıtabildiğimiz kadarını dağıtıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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