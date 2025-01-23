Los Angeles'ta Kontrol Altına Alınamayan Orman Yangını
Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı, Los Angeles'ta çıkan ve hızla yayılan 32,76 kilometrekarelik orman yangınının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.
LOS ANGELES, 23 Ocak (Xinhua) -- Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı çarşamba günü sabah saatlerinde Los Angeles'ta hızla yayılan bir orman yangını çıktığını duyurdu. 32,76 kilometrekarelik alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamadı.
Kaynak: Xinhua / Güncel