Los Angeles'ta İnşaat Halindeki Tünelde Çökmeyle 31 İşçi Mahsur Kaldı
California'nın Los Angeles kentinde inşaat halindeki büyük bir tünelin bir kısmı çökmüş ve 31 işçi yaklaşık 1 saat boyunca mahsur kalmıştır. Belediye Başkanı Karen Bass, tüm işçilerin kurtarıldığını açıkladı.
LOS ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde inşaat halindeki büyük tünelin bir kısmının çöktüğü ve yaklaşık 1 saat mahsur kalan 31 işçinin kurtarıldığı bildirildi.
Los Angeles itfaiye yetkilileri, kentte inşaat halindeki büyük bir tünelin bir kısmının çöktüğünü, 31 işçinin girişten yaklaşık 9,6 kilometre içeride mahsur kaldığını açıkladı.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çökmeden yaklaşık 1 saat sonra mahsur kalan işçilerin tamamının kurtarıldığını duyurdu.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel