Los Angeles'ta Göçmen Protestosu ve Çatışmalar

Los Angeles'ta Göçmen Protestosu ve Çatışmalar
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Kaliforniya'nın Los Angeles kent merkezinde göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden 200'den fazla gösterici ve Ulusal Muhafız birlikleri arasında çatışmalar meydana geldi. Vali Gavin Newsom, göstericilere barışçıl olmaları çağrısında bulundu.

LOS ANGELES, 9 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin genelinde hafta sonu boyunca göçmenlere yönelik düzenlenen baskınları protesto etmek için Los Angeles kent merkezinde bir araya gelen 200'den fazla gösterici ile Ulusal Muhafız birlikleri arasında çatışmalar çıktı.

Olay yerinde bulunan Xinhua muhabirlerinin bildirdiğine göre pazar günü gösterilere müdahale eden Ulusal Muhafız birlikleri, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ekipleri ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, kalabalığı dağıtmak için sık sık göz yaşartıcı bomba ve sis bombası atmak zorunda kalırken, çatışma sırasında yaralanan gösterici ve gazeteciler oldu.

Xinhua'ya konuşan bir protestocu, "Barışçıl şekilde protesto gösterici düzenlemek istiyoruz. Ancak Trump yönetimi bizimle savaşmaları için askerler gönderdi. Bu gerekli miydi?" dedi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise çatışmalar üzerine yayımladığı mesajında göstericilere barışçıl hareket etmeye devam etme çağrısında bulundu.

Newsom, çevrimiçi mesajında, "Kaliforniya: Donald Trump'ın istediğini ona vermeyin. Sesinizi yükseltin. Barışçıl olun. Sükuneti koruyun. Şiddete başvurmayın ve barışı korumak için ellerinden geleni yapan kolluk kuvvetlerine saygı gösterin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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