Los Angeles'ta Göçmen Protestoları İçin Asker Görevlendirildi

Los Angeles'ta Göçmen Protestoları İçin Asker Görevlendirildi
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ABD'nin Los Angeles kentinde göçmenlere yönelik uygulamaları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere karşı, ABD ordusu 200 deniz piyadesini federal binayı korumak için konuşlandırdı.

LOS ANGELES, 14 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde hükümetin göçmenlere yönelik uygulamalarını protesto etmek için düzenlenen gösteriler devam ediyor. ABD ordusu cuma günü yaklaşık 200 deniz piyadesinin Los Angeles'taki federal binayı korumak üzere konuşlandırdığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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