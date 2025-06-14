Los Angeles'ta Göçmen Protestoları İçin Asker Görevlendirildi

LOS ANGELES, 14 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentinde hükümetin göçmenlere yönelik uygulamalarını protesto etmek için düzenlenen gösteriler devam ediyor. ABD ordusu cuma günü yaklaşık 200 deniz piyadesinin Los Angeles'taki federal binayı korumak üzere konuşlandırdığını açıkladı.