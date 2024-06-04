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Los Angeles'ta Filistin'e Destek Gösterisi

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ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde göstericiler, Filistin'e destek amacıyla belediye binası önünde kamp kurdu. Protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde göstericiler, Filistin'e destek amacıyla belediye binası önünde kamp kurdu.

Yerel televizyon kanalı KABC-TV'nin haberine göre, bir grup protestocu, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Los Angeles Belediye Binası önünde toplandı.

Binanın önüne onlarca çadır kuran ve üzerinde "Özgür Gazze" ile "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Polisin göstericilerin bulunduğu yerde önlem aldığı ve çadır kampının yakınlarından geçecek sürücülere dikkatli olmaları için uyarı yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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