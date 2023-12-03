Los Angeles'ta Filistin'e Destek Gösterisi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde çocukların önderliğinde çok sayıda kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi. Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde çocukların önderliğinde çok sayıda kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi.

Los Angeles Daily News'un haberine göre, Filistin Gençlik Hareketi tarafından organize edilen gösteri için bir araya gelen yüzlerce kişi, federal yönetim binasına yürümeden önce Los Angeles Belediyesi önünde toplandı.

Çocukların önderliğinde yürüyen göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.

Destek gösterisinde kimsenin gözaltına alınmadığı bilgisi verildi.