Los Angeles'ta evsizlerin ölümüyle ilgili şüpheli yakalandı

Los Angeles kentinde polisler, 3 evsizin öldürülmesiyle ilgili şüpheliyi, aynı silahı başka bir olayda kullanması sonucu yakaladı. Şüpheli, kasım ayında öldürülen 3 evsizin katil zanlısı olarak belirlendi.

NEW ABD'deki evsizlerin beşte birinden fazlasını barındıran Los Angeles kentinde polislerin, 3 evsizin öldürülmesiyle ilgili şüpheliyi, aynı silahı başka bir olayda kullanması sonucu yakaladığı bildirildi.

Los Angeles Polis Şefi Michel Moore, düzenlediği basın toplantısında, 42 yaşındaki bir adamı soygun için öldürmekten gözaltında bulunan Jerrid Joseph Powell'ın, kasım ayında öldürülen 3 evsizin katil zanlısı olduğunu belirtti.

Moore, 33 yaşındaki Powell'ın, güvenlik kameralarından takip edilerek geçen hafta Los Angeles'taki evinde gözaltına alındığı, aracında bulunan silahın 3 evsizin cinayetinde kullanılan silahla uyumlu olduğu bilgisini paylaştı.

Polis Şefi, "Bu davadaki şüphelinin gözaltında olmasından ve artık bu toplum için bir tehdit oluşturmamasından dolayı minnettarım." dedi.

Diğer yandan, zanlının, 1 Aralık Cuma günü Las Vegas'ta biri ölümle sonuçlanan beş evsizin vurulmasıyla ilgisinin olmadığı kaydedildi.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Los Angeles, 2022'ye ait resmi hesaplamalara göre ABD'deki evsizlerin beşte birinden fazlasını barındırıyor.

Los Angeles Evsiz Hizmetleri İdaresine (LAHSA) göre, 2023'te Los Angeles çevresindeki evsizlerin sayısı yüzde 9 artışla 75 binin üzerine çıktı.