Los Angeles'ta Evsizler İçin Olağanüstü Hal İlan Edildi

ABD'deki Los Angeles (LA) County'de Salı günü, bölgedeki evsizler krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin önergeyi onayladı.

Los Angeles County Denetim Kurulu'nun görevlendirdiği denetçiler olan Lindsey Horvath ve Kathryn Barger'ın birlikte yazdığı önergede, evsizliğin diğer acil durumlardan daha fazla kişiyi etkileyen özel ve uzun süreli bir acil durum olduğu belirtildi.

Önergede, "Evsizlik, yeni uygun fiyatlı konutların geliştirilmesini, bu tür konutlara izin çıkması için arazi kullanım politikası kararları alınmasını ve başka adımları da gerektiren karmaşık ve çok yönlü bir konudur" denildi.

Önergede, LA County'de evsiz bireylere genel sağlık, ruh sağlığı ve madde bağımlılığı tedavi hizmetleri gibi kritik hizmetler sağlanması çağrısında bulunuldu.

Önergeye göre, 2022'nin başlarında LA County'de 69.144 evsiz bulunuyordu ve bunların yüzde 70'inin sığınacak yeri yoktu. Bu, ülkede kalacak yeri olmayanlar açısından en yüksek oran.

LA County yetkililerine göre, bölgedeki evsizler krizi nedeniyle olağanüstü hal ilanı, evsiz insanlar için destekleyici ve maddi hizmetleri hızlandıracak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Los Angeles'tan bildiriyor. (XHTV)