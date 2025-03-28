Los Angeles'ta Birlik ve Beraberlik İçin İftar Programı

NEW ABD'nin Los Angeles kentinde, Türk Amerikan Diyanet Vakfı (TARF) Güney California Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında bölgedeki Müslüman toplumu liderleri birlik ve beraberlik görüntüsü sergiledi.

Umar ibn Al-Khattab Camii'ndeki iftar programına, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Los Angeles Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Prof. Dr. İsmail Demirezen, Azerbaycan'ın Los Angeles Konsolosu Ramiz Daşdemirov başta olmak üzere, California Başsavcılık Ofisi Toplum İlişkileri Müdürü Albert Lord, Los Angeles Polis Departmanı Kıdemli Görevlisi Shawn Alexander, Omar İbni Hattap Vakfı Başkanı Dafer M. Dakhil ve TARF Güney California Şubesi Başkanı Yavuz Uşaklıoğlu katıldı.

TARF Güney California Şubesi tarafından Türk Hava Yolları'nın katkılarıyla düzenlenen iftar programında, çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar ve birçok İslami kuruluşun yöneticisi ağırlandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Başkonsolos Kuzum, Mevlana Celaleddin-i Rumi'den ilham alarak, tüm insanları bir araya getirmek için çalıştıklarını, ramazan ayının ise bunun için güzel bir fırsat sunduğunu belirtti.

Din Hizmetleri Ataşesi Demirezen ise ABD'deki Müslüman toplumun birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemini vurguladı.

Demirezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada da "Türk vatandaşlarımızın, Müslüman liderlerin, diplomatların ve yerel resmi kurum temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği iftar programımız, Türk toplumu ile Müslüman toplum liderlerini tanıştırması ve Türk toplumunun yerel kurum temsilcileri tarafından tanınması açısından önemli bir ilki gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

İftar düzenlenen cami, Ermeni göstericilerin saldırısına uğrayan Türk heyetine kapılarını açmıştı

Prof. Demirezen, iftar programının düzenlendiği Umar ibn Al-Khattab Camii'nin, yaklaşık 2 yıl önce aynı bölgedeki bir üniversitedeki konferansta, radikal Ermeni grupların saldırısına uğrayan Türk heyetine de kapılarını açtığını hatırlattı.

Söz konusu hadisede üst düzey Türk heyetinin yanında kendisinin de bulunduğunu ve olayın canlı şahidi olduğunu belirten Demirezen, "Bu iftar programı vesilesiyle o günden sonra ilişkilerimizi geliştirdiğimiz cami yönetimine, aynı zamanda teşekkürlerimizi de iletmiş olduk." dedi.

2023 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesinde düzenlenen " Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların saldırısına uğrayan Türk heyetine de üyelerinin çoğu Libya asıllı ABD'li Müslümanlardan oluşan Umar ibn Al-Khattab Camii kapılarını açmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan video kaydında, Prof. Demirezen ile birlikte dönemin Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve bazı Türk diplomatlar Ermeni göstericilerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradığı, saldırgan grubun Türk heyeti, üniversite kampüsünün dışında uzun süre takip ettiği görülmüştü.