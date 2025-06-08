Los Angeles Limanı'ndaki İstihdamda Büyük Düşüş

Los Angeles Limanı'ndaki İstihdamda Büyük Düşüş
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ABD'nin en büyük limanı olan Los Angeles Limanı, gümrük vergilerinin etkisiyle iş fırsatlarının yarı yarıya azaldığını duyurdu. Liman Genel Müdürü, iş imkanlarının sınırlı olduğunu ve kargo işlem hacminin öngörülenden yüzde 25 geride kaldığını belirtti.

LOS ANGELES, 8 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin en büyük ve en yoğun limanı olan Los Angeles Limanı'ndaki istihdam, Asya-Pasifik bölgesiyle ticaretin ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergileriyle sekteye uğratması nedeniyle yarı yarıya azaldı.

Los Angeles Times gazetesinin cumartesi günkü haberine göre Los Angeles Limanı Genel Müdürü Gene Seroka, son 25 vardiyada iş arayan 1.575 liman işçisi için sadece 733 iş imkanı olduğunu ve limanın mayıs ayı için öngörülen kargo işlem hacminin yüzde 25 gerisinde kaldığını söyledi.

Seroka, "İşten çıkarma söz konusu değil, ancak işçiler eskisi kadar çok çalışma imkanı bulamıyor. Gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinden bu yana, özellikle de mayıs ayında işlerin gerçekten kötüye gittiğine tanık olduk" dedi.

Seroka, iş fırsatlarındaki azalmanın limanda işlemden geçen kargo hacmindeki düşüşten kaynaklandığını belirtti.

2000 yılından bu yana ABD'de en büyük konteyner limanı olarak faaliyet gösteren Los Angeles Limanı aracılığıyla gerçekleştirilen ticaret, Kaliforniya eyaletinde yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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