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Los Angeles'da İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi

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İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edilmesi Alanda toplanan protestocular Slogan atılması Protestodan detaylar ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles'ta toplanan göstericiler, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle...

İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edilmesi

Alanda toplanan protestocular

Slogan atılması

Protestodan detaylar ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles'ta toplanan göstericiler, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti. Los Angeles Belediye Binası çevresinde toplanan göstericiler, ellerinde pankart ve bayraklarla yürüyüş düzenledi.

Kaynak: AA / Katie Mctiernan - Güncel

Mahsa Emini Los Angeles İran Güncel Haberler

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