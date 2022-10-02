Los Angeles'da İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi Güncel Haberler İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edilmesi Alanda toplanan protestocular Slogan atılması Protestodan detaylar ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles'ta toplanan göstericiler, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle... İranlı Mahsa Emini'nin ölümünün protesto edilmesi Alanda toplanan protestocular Slogan atılması Protestodan detaylar ABD'nin Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles'ta toplanan göstericiler, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etti. Los Angeles Belediye Binası çevresinde toplanan göstericiler, ellerinde pankart ve bayraklarla yürüyüş düzenledi. Güncel Kaynak: AA / Katie Mctiernan Mahsa Emini Los Angeles İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Los Angeles'da İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.