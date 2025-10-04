Haberler

Los Angeles Belediyesi'ne Araçla Saldırı: Sürücü Gözaltına Alındı

Los Angeles'ta bir sürücünün belediye binasının merdivenlerine çarpması sonucunda bina tahliye edildi. Olayda yaralanan olmadı, sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, bir aracın belediye binasının merdivenlerine çarpmasının ardından bina tahliye edildi ve olay yerinde gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Los Angeles Polis Departmanından (LAPD) yapılan açıklamada, bir sürücünün Los Angeles Belediye Binası'nın merdivenlerine araçla çarptığı ve olay nedeniyle binadaki personelin tahliye edildiği aktarıldı.

Meydana gelen olayda yaralanan olmadığı ve kazadan yaklaşık 2 saat sonra araçtan çıkan sürücünün kelepçelenerek gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, tedbir amaçlı bomba imha ekibinin olay yerine geldiğini ve belediye binasının boşaltıldığını ancak durumun güvenli şekilde çözüldüğünü bildirdi.

Yerel medyada yer alan görüntülerde, aracın ön camına yerleştirilen ve "Yardımına ihtiyacım var Donald Trump" yazılı bir kartonun bulunduğu görüldü.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
