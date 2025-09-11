Long Play Müzik Filmleri Festivali 5-7 Aralık'ta Başlıyor
Müzik temalı film ve belgesellerin gösterileceği Long Play Müzik Filmleri Festivali, sinema ve müzik tutkunlarını bir araya getirerek, atölye ve söyleşilerle zenginleştirilmiş bir program sunacak.
Müzik temalı film ve belgesellerin izleyiciye sunulacağı "Long Play Müzik Filmleri Festivali" 5-7 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.
Bu yıl ilki gerçekleştirilecek festivalin, sinema ve müzik tutkunlarını bir araya getirmesi hedefleniyor.
Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra müzik ve sinemanın kesişim noktalarını tartışmaya açacak söyleşiler, atölyeler ve özel etkinlikler düzenlenecek.
Gökçe Kaan Demirkıran'ın direktörlüğünü üstlendiği festivalin başvuruları 1 Ekim'de son bulacak.
Festivale ilişkin detaylı bilgi için "www.longplaymusicfilmfestival.com" adresi ziyaret edilebilir.
