Haberler

Long Play Müzik Filmleri Festivali 5-7 Aralık'ta Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzik temalı film ve belgesellerin gösterileceği Long Play Müzik Filmleri Festivali, sinema ve müzik tutkunlarını bir araya getirerek, atölye ve söyleşilerle zenginleştirilmiş bir program sunacak.

Müzik temalı film ve belgesellerin izleyiciye sunulacağı "Long Play Müzik Filmleri Festivali" 5-7 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek festivalin, sinema ve müzik tutkunlarını bir araya getirmesi hedefleniyor.

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra müzik ve sinemanın kesişim noktalarını tartışmaya açacak söyleşiler, atölyeler ve özel etkinlikler düzenlenecek.

Gökçe Kaan Demirkıran'ın direktörlüğünü üstlendiği festivalin başvuruları 1 Ekim'de son bulacak.

Festivale ilişkin detaylı bilgi için "www.longplaymusicfilmfestival.com" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hikmet Karaman'dan sürpriz imza

Hikmet Karaman'dan sürpriz imza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.